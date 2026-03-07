3月13日から始まる5大ドームツアーの千秋楽をもって全ての活動を終了する、国民的アイドルグループ「」。最後のラストランに向けて、メンバーやファンが気合を入れ直す中で衝撃情報が発表された。リーダーの大野智（45歳）が、グループ活動終了と同時に所属するSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると発表したのだ。2020年末の活動休止以降、表舞台から距離を置いてきた大野だけに、今回の決断を「事実上の引退」と受け止める声もネッ