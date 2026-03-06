福島県で実施、アンダーカテゴリーの代表スタッフらも指導した日本サッカー協会（JFA）は3月6日、福島県のJヴィレッジで2月23日から27日にかけて「2026ナショナルトレセンU-15 1回目」を開催したと発表した。各地域から選抜された58人の選手が集まり、将来の日本代表入りを目指してトレーニングや試合に取り組んだ。今回のトレセンではグループを2つに分け、25日に選手の入れ替えを実施。JFAコーチの指導のもと、実戦形式のメ