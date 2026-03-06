食品の値上げラッシュはやや落ち着きを見せているものの、依然として価格上昇や経費高騰の影響が続いています。 【写真を見る】値上げラッシュ一服の裏で広がる“実質値上げ” コメ価格は下落…苦悩する店側と消費者の切実なジレンマ 消えない「物価高」の実感 帝国データバンクによりますと、3月の食品値上げは684品目。単月の値上げ品目数が1000品を下回るのは去年11月以降、5か月連続です。値上げラッシュが本格化した