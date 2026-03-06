大分県内ほとんどの中学校で卒業式が行われ、生徒が希望を胸に新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】ほとんどの中学校で卒業式約9000人が学び舎巣立つ大分 このうち大分市の王子中学校では、253人が卒業式に臨みました。式ではひとり一人に卒業証書が手渡されたあと、姫野宏明校長が「夢を持って行動し、さらに成長してほしい」とはなむけの言葉を送りました。 これに対し、卒業生を代表して、小野史織さんと立花賀