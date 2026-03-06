サッカーの元イングランド代表ＭＦデービッド・ベッカム氏と、妻で元スパイスガールズのビクトリア・ベッカム氏の長男ブルックリン氏が、両親からの誕生日メッセージを非難した。ブルックリン氏は１月、両親を痛烈に批判する声明をＳＮＳに発表。絶縁状態となっている。しかし、親の愛情は変わらぬようだ。４日に２７歳の誕生日を迎えたブルックリン氏に対し、ベッカム氏はインスタグラムのストーリーで祝福。幼少期のブルック