5日午後、石川県七尾市和倉温泉の解体現場の地下で、身元不明の遺体が発見されました。警察は身元の特定を急ぐとともに、事件性の有無などについて調べを進めています。現場は、石川県七尾市の和倉温泉の解体現場です。警察によりますと、5日午後2時ごろ、「人が倒れている」と通報がありました。警察が現場に駆け付けると、解体現場の地下に倒れていた身元不明の遺体が発見されたということです。 遺体は死後、時間が経過して