夏期運航で成田=高松路線を増便繁忙期に3往復 ジェットスター・ジャパンはきょう（5日）、2026年夏期運航スケジュールで成田=高松路線の増便を含む追加販売を実施すると発表しました。 運航期間は2026年3月29日から10月24日までで、成田=高松路線では、ゴールデンウィークおよびお盆期間中にGK447/442便の1往復を増便し、夏ダイヤ期間中は1日最大3往復で運航するということです。 増便期間は、ゴ