侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が４日、先発予定となっている６日の台湾戦（東京Ｄ）での快投を誓った。練習後に行われた会見に出席。日本にとって大会初戦となるマウンドへ向け「勢いよくいけるように、いいスタートになったら」と流れを呼び込む意気込みを示した。井端弘和監督（５０）は、自身も現役時代に出場した経験を踏まえて初戦の“ロケットスタート”を指令。連覇を目指す戦いの火ぶたが、いよいよ切