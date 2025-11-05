スキンケアブランド「ALICE BELLE（アリスベル）」が、ブランドアンバサダーに渡辺梨加さんを迎え、「素肌 is ビューティー」をテーマに新たなビューティープロジェクトを始動しました。敏感肌に悩んできた渡辺さん自身の体験をもとに、ブランド哲学「Pure skin makes pure heart.」を体現。さらに、東京と大阪でのクリスマスコフレお渡し会も開催されます。素肌と心を整える特別な季節のはじ