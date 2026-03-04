今夜23時56分より野々村友紀子の冠番組第2弾、ロケ対決バラエティ『野々村友紀子を黙らせろ！』をMBSにて放送いたします 。スタジオにはMCの野々村友紀子のほか、前回に続き進行役としてアンタッチャブル・柴田英嗣が出演します 。クセ強リポーター4組が挑む前代未聞の衝撃ロケいま注目の「めっちゃ調子のええスポット」を、個性豊かなリポーターたちが楽しく紹介！そんなロケを黙って見ていられないのが、主婦・NSC講師・構成作家