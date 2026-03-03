スギ花粉の飛散が最盛期を迎えているところが多くなっています。明日4日は九州や中国、東海で「極めて多い」予想。関東でも「非常に多く」飛ぶでしょう。花粉症の方は万全の対策が必要です。明日4日は西〜東日本で天気持ち直すスギ花粉大量飛散今日3日は広い範囲で天気が崩れましたが、明日4日にかけては西日本から東日本の広い範囲で天気が持ち直す見込みです。雨の翌日、さらに各地で風が強まるため、花粉の飛散量は増えそうで