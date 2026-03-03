旅行でお土産を買うなら、地元の人に親しまれている「スーパーマーケット」がおすすめ。価格は安く、コンビニよりも品数が多い。長年、国内外のスーパーでお土産を調達してきた筆者が、今回は【香川編】を紹介する。香川は、四国の玄関口。瀬戸内海に面し、海の幸が豊富だ。また、讃岐うどんの知名度も高い。香川県は別名「うどん県」とアピールするほど、うどん屋が多い。讃岐うどんは、コシある麺、あっさりとした出汁が特徴だ。