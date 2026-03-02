バルセロナはラ・リーガ第26節でビジャレアルと対戦し4-1の快勝を飾った。キャリア初のハットトリックを達成したラミン・ヤマルに多くの注目が集まったが、ビジャレアルMFサンティ・コメサーニャが衝撃を受けたのはペドリだったようだ。負傷から復帰したばかりのペドリは前節に続きこの試合もベンチからのスタートに。そして2-1でリードしている58分よりダニ・オルモに代わってピッチへ投入された。49分に1点を返したビジャレアル