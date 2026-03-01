春コーデに変えたはずなのに、どこか重たい。そんな違和感の原因は、意外にもバッグにあるかもしれません。アウターやトップスを更新しても、冬のままのバッグを合わせていると、全体の印象は思うほど変わらないもの。バッグは面積こそ小さくても、コーデの“締め”を担う存在です。そこで今回は、大人世代が今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春バッグ」を解説します。▲春コーデに変えたのに重たく見える。その原因はバッグ