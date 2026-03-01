おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春バッグ」３選
春コーデに変えたはずなのに、どこか重たい。そんな違和感の原因は、意外にもバッグにあるかもしれません。アウターやトップスを更新しても、冬のままのバッグを合わせていると、全体の印象は思うほど変わらないもの。バッグは面積こそ小さくても、コーデの“締め”を担う存在です。そこで今回は、大人世代が今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春バッグ」を解説します。
▲春コーデに変えたのに重たく見える。その原因はバッグかもしれません
濃色のレザー素材のトートバッグ
通勤にも便利なレザー素材のトートバッグは安心感があります。ただ春の軽い装いに合わせると、足元やトップスが明るくても、バッグだけが冬の重さを引きずってしまうことも。特にサイズが大きいほど、存在感も強くなりがちです。
金具の主張が強すぎるバッグ
大きなバックルやゴールド金具が目立つデザインは、コーデのアクセントになる反面、今のシンプルな流れとはやや距離が出やすい存在。春は特に、装飾が強いほど重たく見えてしまいます。
今季は、ディテールを抑えたミニマルなデザインが主流。金具は小さく控えめ、または同色でまとめたタイプの方が、大人の装いにはなじみます。
形が古い横長ボストンバッグ
かつて定番だった横長ボストン型バッグは収納力はありますが、フォルムによっては少し前の印象を残してしまうことがあります。特に硬い素材で角ばった形は、春の柔らかい空気と合いにくいことも。
今は、縦ラインがきれいに出るトートや、やや小ぶりなショルダータイプが主流。形を少し変えるだけで、コーデ全体のバランスは大きく更新できます。
▲バッグを変えるだけで、春コーデの印象は軽やかに
バッグはコーデ全体の印象を決定づけます。新しい服を買い足す際は、バッグも見直すこと。色・サイズ・ディテールの３つを整えるだけで、装いは自然と今の空気に近づきます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
