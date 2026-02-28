メディア大手のパラマウントは27日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーを正式に買収すると発表しました。ワーナーをめぐっては当初、ネットフリックスが買収で合意していたものの、パラマウントの対抗案を受け、買収を断念していました。27日、パラマウントはワーナーの発行済み株式を1株あたり31ドルで取得し、買収することで合意したと発表しました。買収費用は810億ドル、日本円で約12兆6000億円に上り、買収の手続きは2026