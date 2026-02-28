3月1日から、伊藤園の「お〜いお茶」が値上げされる。定番商品の価格改定に、ネット上では「ついにここまで来たか」など、驚きや戸惑いの声が広がっている。【写真】季語がない…ツッコミが殺到した『お〜いお茶』掲載の大谷翔平の俳句90円台で売っている「お〜いお茶」今回の改定で、主力である600ミリリットル入りボトルが現在の216円から237円へと引き上げられる。背景にあるのは、容器代や燃料費、物流費の高騰だ。さらに