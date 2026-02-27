【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」を発表した。 「ポケモン」シリーズ最新作がついに発表。今作は風が吹き抜ける美しい島々、きらめく波が寄せ返す広大な海が舞台となる。 公開されたトレー