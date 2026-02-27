ロシアによるウクライナへの侵攻から4年。かつて大分県内で避難生活を送り、一度は家族の待つ母国へ帰国した親子が、再び大分へと戻ってきました。マイナス20度の極寒と鳴りやまない空襲警報。命の危険が迫る中、母親が下したのは「子どもたちを守るため、再び日本へ渡る」という苦渋の決断でした。 【写真を見る】ミサイル被害、家の中は氷…ウクライナの母娘が再び来日戦火に翻弄される家族、侵攻4年目の現実 母娘3人の新た