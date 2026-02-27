1996年2月27日に発売された、シリーズ初代となるゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」。その発売から30周年を迎えた記念すべき節目に、サプライズ企画が始動しました。なんとアニメ版で主人公「サトシ」役を長きにわたって務めた声優の松本梨香さんが、満を持して初めてのポケモンゲーム実況に挑戦。自身のYouTubeチャンネルにプレイ動画をアップし、ファンから大きな反響が寄せられています。【その他の画像・