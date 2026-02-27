若者にSNS依存が広がっていることが明らかとなった。国立病院機構の久里浜医療センターの発表によると、インターネットなどの病的使用（依存）の疑いがある10〜20代は6％、10代では男性7.1％、女性7.5％と高率だ。人口換算すると約140万人。依存になると家庭内暴力やひきこもりが増えるという。「子どもたちの自由な発想がなくなっていく」と厳しく批判テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」は2026年2月26日の「羽鳥パネル」コ