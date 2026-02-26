春闘に向けて連合大分は26日、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援や県発注の事業について、契約金額の見直しを佐藤知事に要請しました。 【写真を見る】最低賃金と県発注事業の契約金額見直しを県に要請連合大分 連合大分の石本健二会長らが県庁を訪れ、春闘に向けた要請書を佐藤知事に手渡しました。 この中では今年から1035円となった最低賃金のさらなる引き上げに向け、中小企業への支援策を周知徹底するよう求め