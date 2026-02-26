幼稚園の園児がこれまで練習してきた歌やダンスを家族に披露するお楽しみ会が26日、大分市で開かれました。 【写真を見る】120人の園児が歌やダンス披露大分市で幼稚園のお楽しみ会 大分市の千代町幼稚園では、1年間で成長した園児の姿を保護者にみてもらおうと、毎年この時期にお楽しみ会を開いています。 iichiko音の泉ホールでは、2歳から5歳までの園児120人がステージに立ちました。子どもたちは練習を重ねて