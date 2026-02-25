上海交通大学の人工知能学院と医学院附属新華病院の合同チームが世界初となるエージェント型の希少疾患エビデンス推論診断システム「Deep Rare」を発表した。希少疾患における「確定診断が難しく、見逃し率が高い」という世界的課題に対し、中国発のソリューションを提供している。関連研究成果は国際学術誌ネイチャーにオンライン掲載された。科技日報が伝えた。Deep Rareは上海交通大学の張婭教授、謝偉迪准教授、新華病院