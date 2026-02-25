2月24日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に俳優の勝地涼が出演し、話題を呼んでいる。この日は2時間スペシャルで、後半のテーマは「実家がお店の有名人」。実家が居酒屋の錦鯉・長谷川雅紀、化粧品店の真琴つばさ、喫茶店の宮本亞門、金物屋の加藤諒らが出演。勝地の実家は「花屋」だった。母親が東京・自由が丘で花屋を営んでいるという勝地。MCの明石家さんまも「自由が丘の、俺らが行ってる鮨屋の近くやろ」