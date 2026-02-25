熊本県のホームページが現在閲覧できない状態が続いています。（25日午後3時半現在）県によりますと25日午後0時半ごろから、熊本県のホームページを閲覧しようとするとエラーメッセージが表示され、画面が表示されない状態が続いています。原因は現時点でわかっていません。県広報課によりますと、現時点で情報の漏えいやサイバー攻撃の情報はないということです。この影響で県免許セン