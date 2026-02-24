カタログ18km／Lに対して実燃費11km／Lだと、損をしている気持ちになります。ただ、カタログ燃費は試験条件で測った値で、実際の通勤条件はそれと一致しません。エコ運転で改善は狙えますが、カタログと同じ水準まで戻るかは道路環境しだいです。期待値を現実に合わせて考えます。 カタログ燃費は試験値で、実際の運転で変わることが前提 国土交通省の資料では、燃費値の表示が義務付けられている一方で、燃費値は自動車