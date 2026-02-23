18歳の初婚から28歳までの10年間で、３回の結婚と離婚を経験してきた都内在住のえりなさん(仮名、35歳女性)。お相手は「12歳で一目惚れしたバスケコーチ」からはじまり、ホスト、とび職と多様だ。 【画像】12歳で一目惚れした9歳上のバスケコーチと18歳で1回目の結婚を果たしたバツ３・元キャバ嬢のえりなさん いずれも２年スパンという超スピード感あふれる結婚・離婚劇に「時間は財産なんで」と言い切る彼女