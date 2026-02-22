インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、サニタリースパッツを扱う「Angelite（アンジェライト）」と共同で「急な生理の経験について」のアンケートを実施。その結果を発表しました。【画像】え…我慢する人も…？？コチラが「急な生理」の対処、トップ回答です（6枚）外出中に急に生理が来てしまったら…？アンケートは2月3〜12日、全国の女性200人に対し、インターネットリサーチで実施。まず、「急