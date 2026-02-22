残クレ（残価設定ローン）とは、数年後の下取り価格（残価）を最終回支払分として据え置き、残りの金額を分割払いする自動車ローンのことです。本記事では、残クレ車の見分け方やメリット・デメリットについて解説します。【写真】残クレ車は見た目でわかる？残クレ車は外観で見分けられる？「残クレアルファード」など、SNSでも話題になっている残クレ（残価設定ローン）。残クレを外観で見分けられるのか気にする人も多いですが