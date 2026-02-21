¼«¿®¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ¼å¤Ã¤¿¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© Åú¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤óÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¤¬¤Û¤É¤±¤ë50¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¤¤ì¤Ö¤ó»á¤È¡¢¡Ø»Ò¶¡¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀº¿À²Ê°å¤µ¤ïÀèÀ¸¤¬¡¢¤æ¤ë¡Á¤¯ÂÐÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤¤¿Àè¤Ë¤·¤«ËÜÅö¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§