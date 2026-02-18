米人気情報番組『トゥデイ』の司会者、サバンナ・ガスリーの母ナンシーさん（84）が2月1日にアリゾナ州ツーソン近郊の自宅から誘拐された事件で、ドナルド・トランプ大統領が犯人への厳罰を明言した。 【写真】母親が誘拐されたサバンナ・ガスリー FBIフェニックス支局とピマ郡保安官事務所が生存を信じて捜査を続ける中、トランプ氏はニューヨーク・ポスト紙に対し、ナンシーさ