ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク、合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。TBS系「ひるおび」には女子シングルの元世界選手権女王で、トリノ、バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんと男子シングルのバンクーバー五輪の織田信成さんが出演。りくりゅうペアについて解説した。

安藤さんはりくりゅうペアのスロージャンプについて、3回転ルッツとループで「準備段階で女性を持ち上げて、ジャッジにアピールしてからジャンプに入る」と説明。この入り方で「GOEの加点に繋がり、素晴らしい加点を持っている」と話した。

さらに、ルッツジャンプの解説に入ると、司会の恵俊彰に促され、安藤さんは前に出て、履いていた靴を脱いだ。「失礼いたします。お行儀悪くてすみません」とし、なんと裸足で説明。実際の足の動きを見せるため、中継カメラもアップに。「おみ足汚くてすみません」と謝りつつ丁寧に解説し、りくりゅうのルッツのレベルの高さを強調した。安藤さんの解説には、スタジオからも拍手が送られた。

放送を見ていたネット上の視聴者からは「裸足でルッツのやり方教えてくれてすごい分かりやすかった」「安藤美姫脚綺麗すぎ」「ヒール脱いでやるところがかっこいい」「素足で靴履いてることに驚く。脱ぐの前提だったのかな」など、驚きの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）