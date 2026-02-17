2月16日、都内で行われた「TODAグループ 2026 展望発表会“Build the Culture. Day”」に、俳優の広瀬アリス（31）が登壇した。【映像】ブルーのロングワンピース姿の広瀬アリス（全身ショット）発表会で、2026年に挑戦してみたいことを聞かれた広瀬。プライベートで初挑戦したことを明かした。広瀬「プライベートで海外に行くことは実はあまりなかったけど、先月初めて1人で行ってきた。頼れる人が誰もいない中での海外だった