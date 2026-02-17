神奈川県警第2交通機動隊が、速度違反などの取り締まりで虚偽記載を行っていた疑いが判明した。これに伴い、約2700件の交通違反が取り消しとなり、反則金が還付される見通しだ。 県警は、虚偽有印公文書作成罪および同行使罪の疑いで、第2交通機動隊の巡査部長ら複数名を書類送検する方針だという。 不当に徴収された反則金は3000万円以上 報道によると、巡査部長らは速度超過や車間距離不保持などの取り締まりにおいて、反則切