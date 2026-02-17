長生きする中で、もっとも失敗した経験は何だろうか。失敗学を専門とする東大名誉教授の畑村洋太郎氏は「時間の経過は大きなリスクにつながる。85年間生きてきて唯一大損した“買い物”から、先のことはわからないと痛感した」という――。※本稿は、畑村洋太郎『人生の失敗学 日々の難儀な出来事と上手につき合う』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Dragon Claws※写真はイメージです - 写真＝iStock.c