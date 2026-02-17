¤ï¤º¤«4ºÐ¤ÇÂ¨°Ì¤·¡¢Ìó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤¿¥ë¥¤14À¤¤Ï17À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó²¦Ä«¤ÎºÇÀ¹´ü¤òÃÛ¤­¡¢¡ÖÂÀÍÛ²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¥¤14À¤¤ÎÀ¸³è¤ÈÈÕÇ¯¤ò¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖNightshift - Kurzgesagt After Dark¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£The Final Days of Louis XIV - YouTube¥ë¥¤14À¤¤ÎÄ«¤ÏÄ«¿©¤ÈÇÓÊØ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°å»Õ¤¬ÊØ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿ÈÂÎ¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤¬Åý¼£¤Î°ì