女子高生の間で「JKケーキ」というちょっと変わったケーキが流行っています。“総カロリー3000kcal”でも作って食べたいそのワケとは？【写真を見る】「JKにしかできない“特別感”」女子高生がハマる「JKケーキ」とは？【THE TIME,】 “友達同士”で好きなようにデコ話題の「JKケーキ」とは一体どんなものなのか。街で聞いてみるとー「スーパーでスポンジとかホイップ、お菓子とか買って好きなようにデコレーションしたりす