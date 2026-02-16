今回、Ray WEB編集部はバイトでの困った話について読者に聞いて漫画にしてみました。内気な性格の主人公は接客が苦手なことを理由に、新しくWEB系のバイトを始めました。自分と同じような人が多いと思って始めたバイトでしたが、実際働いてみると想像と違っていて……！？自分の歓迎会がまさかクラブで開かれるとは思わず、驚いた様子の主人公。陰キャとクラブはかけ離れているもの……。このあと主人公はクラブに入るのでしょうか