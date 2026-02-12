「パートナーの収入や懐事情に干渉したくない」「独身時代から続けてきた家計管理の方法を変えたくない」。こんな理由で、「お財布を別」にしている夫婦も多いのではないでしょうか。ですが、そうした家庭には、資産形成を妨げる「落とし穴」が潜んでいます。その実態を、同世代の妻と協力し、40代で1億円を貯めた経験を持つ“資産形成のプロ”が徹底解説します。（作家・講演家寺澤伸洋）「財布が別々」の家計管理は効率的に見