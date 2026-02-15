ウェストハムに所属するオランダ人FWクリセンシオ・サマーヴィル（24）は現在絶好調だ。2023−24シーズンリーズでチャンピオンシップ43試合に出場し19ゴール9アシストを記録し、年間最優秀選手賞も獲得したサマーヴィル。翌シーズンにはウェストハムへ移籍を果たしたが、昨シーズンの後半戦は怪我で欠場続くなど、1年目は公式戦22試合で1ゴール2アシストに終わった。迎えた2年目の今シーズンはチーム自体も苦戦を強いられ、サマー