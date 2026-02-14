おばさんみたいになりたくない！女性の願いをカットでかなえる！ヘアスタイルひとつで印象は大きく変わりますよね。年齢を重ねてくると、「おばさんに見えるのは避けたい」と考える人も多いはず。同じような悩みを持った女性が訪れたのは、ショートカットを得意とする美容師・渡来俊彦さん（@memories_toshi.watarai）の元でした。【画像】別人すぎる！！驚きの若返り《ビフォーアフター》をご覧あれ！すごい！（3枚）今回サロ