大分県宇佐市内の7つの酒造会社が協同で製造した日本酒が、限定販売されることになりました。 【写真を見る】7つの蔵元が日本酒を共同開発宇佐神宮の「御霊水」をブレンド限定販売へ大分 この取り組みは宇佐神宮・御鎮座1300年をきっかけに、市内の7つの蔵元で作るグループが初めて企画したものです。 13日はそれぞれの蔵元の代表が県庁を訪れ、佐藤知事に完成を報告しました。この日本酒は宇佐市産の「ヒノヒカリ