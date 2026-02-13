次期「iPhone 18 Pro Max」ではバッテリー駆動時間がさらに向上すると報じられています。 情報通のDigital Chat Stationによれば、iPhone 18 Pro Maxのバッテリー容量は5100〜5200mAhになるとのこと。そうだとしたら、次期モデルは現行モデル（iPhone 17 Pro Max）の5088mAhを上回り、iPhoneの中で最大級のバッテリー容量になる可能性があります。 しかし、「折りたたみiPhone」のバッテリー容量は5500mAhを超えるかもし