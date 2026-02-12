“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックが、この春「Let your senses bloom.-五感を咲かせて-」をテーマにしたギフトコレクションを展開。新時代のアイコンとして注目を集めるMAZZELのNAOYAさん、TAKUTOさんをアンバサダーに迎え、心ときめく限定コンテンツがスタートします。春の訪れとともに、自分らしい美しさを咲かせてみませんか♡ 春限定リミテッドセット