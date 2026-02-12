ジョンマスターオーガニックとMAZZELが贈る春の限定セット

“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックが、この春「Let your senses bloom.-五感を咲かせて-」をテーマにしたギフトコレクションを展開。新時代のアイコンとして注目を集めるMAZZELのNAOYAさん、TAKUTOさんをアンバサダーに迎え、心ときめく限定コンテンツがスタートします。春の訪れとともに、自分らしい美しさを咲かせてみませんか♡

春限定リミテッドセット

NAOYAさん＆TAKUTOさんが選ぶSpring giftのマストアイテムを組み合わせた限定キットが数量限定で登場。それぞれのサインが刻印されたオリジナルデザインブラシ付きの特別仕様です。

春らしいパープルフラワーの香りに包まれながら、ヘアケア時間をより豊かに演出します。

SPRING LIMITED SET_NAOYA

価格：13,310円（税込）

〈セット内容〉

・C＆Vヘアオイルパープルフラワー56mL

・G＆Cリーブインコンディショニングミストパープルフラワー125mL

・オリジナルデザインブラシ

・bloom collectionショッピングバッグM

SPRING LIMITED SET_TAKUTO

価格：13,310円（税込）

〈セット内容〉

・C＆Vヘアオイルパープルフラワー56mL

・G＆Cリーブインコンディショニングミストパープルフラワー125mL

・オリジナルデザインブラシ

・bloom collectionショッピングバッグM

販売期間:2026年3月12日（木）～※なくなり次第終了

※公式オンラインストアは3月12日（木）12:00～販売開始となります。予告なく変更となる場合がございます。

※直営店舗では2月12日（木）より予約を承っております。

※公式オンライストアと直営店では、モチーフのレイアウトが異なります。

※お名前の刻印は直営店舗のみ可能です。

※公式オンラインストアでの購入方法は、3月12日（木）12時頃に公開の特設ぺージにてご確認ください。

スペシャルプレゼント企画

限定のボディ・ハンドケアアイテム、ギフトセットを含む税込13,000円以上お買い上げの方へ、NAOYAさん＆TAKUTOさんの手書きメッセージがデザインされたバンダナを1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない特別なアイテムです。

配布期間:2026年3月12日（木）～4月22日（水）

※公式オンラインストアは3月12日（木）12:00～販売開始となります。予告なく変更となる場合がございます。

※直営店舗では2月12日（木）より予約を承っております。

※オリジナルバンダナはなくなり次第終了となります。上記期間中に終了する場合もございます。

※公式オンラインストアでの購入方法は、3月12日（木）12時頃に公開の特設ぺージにてご確認ください。

五感を咲かせる春ギフト

ジョンマスターオーガニックとMAZZELが届ける、春だけの特別なギフトコレクション。香りや質感にこだわったヘアケアアイテムと、心に残る限定デザインが新しい季節のスタートを彩ります。

大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり。この春は五感を解き放ち、美しさを咲かせる時間を楽しんでみてください♪