元宝塚女優の毬谷友子とれいわ新選組の政策委員の西郷南海子氏が11日頃からX（旧Twitter）上で舌戦を繰り広げている。 れいわ新選組への支持を明かしている毬谷。一方、西郷氏は8日に投開票が行われた衆院選挙に比例近畿ブロックで出馬していたが、落選していた。 事の発端となったのは、れいわ新選組が2024年の第50回衆院選では比例代表で約380万票を獲得していたにも関わらず、今回の衆院選挙では約167万票にとどまったこと。