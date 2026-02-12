男子スピードスケートでトラブルミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートルが11日に行われた。優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害されて5位に。レース後に怒りを露にしたベンネマルスに、英紙も同情の声をあげている。事件が起こったのは、ラスト1周となったバックストレートでのこと。好走を見せていたベンネマルスだったが