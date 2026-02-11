カナダ西部の高校などで銃撃があり、9人が死亡しました。容疑者は自殺したとみられています。地元警察によりますと、10日午後1時すぎ、西部タンブラーリッジの高校で銃を持った人物がいるとの通報がありました。警察が校内を捜索したところ、実行犯とみられる人物が死亡しているのが見つかりました。自殺とみられます。このほかにも、校内であわせて6人の死亡が確認され、1人が病院への搬送中に死亡しました。また、近隣の住宅で2