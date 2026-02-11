【競技映像】ジャンプ混合団体 日本が混合団体初の銅メダル獲得！｜https://youtu.be/9_n70cBgjBM ＜2026年2月10日（火）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキージャンプ 混合団体＞ ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのスキージャンプ混合団体で、日本代表が銅メダルを獲得。 丸山希（27）、小林陵侑（29）、高梨沙羅（29）、二階堂蓮（24）の4選手で構成された日本チームは、スロベニア、ノルウェ&#1